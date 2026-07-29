Самолет ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении за минувшие сутки украинского безэкипажного катера в акватории Черного моря. По данным ведомства, цель поразил самолет морской авиации Черноморского флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mod_russia Фото: t.me / mod_russia

В министерстве уточнили, что экипаж самолета морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Других подробностей проведенной операции в сообщении не приводится.

На фоне сохраняющейся угрозы атак безэкипажных катеров и беспилотников в акватории Черного моря продолжаются регулярные учения. Практические тренировки проводят у берегов Новороссийска, где военнослужащие отрабатывают отражение нападений безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Во время занятий выполняют практические стрельбы, в том числе из артиллерийских установок с молов военной гавани. Аналогичные мероприятия регулярно проходят у побережья Сочи и Анапы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации ведомства, беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, еще 11 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации об атаках беспилотников, работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных объектов, а также потенциально опасной и критически важной инфраструктуры. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик