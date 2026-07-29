Александр Бречалов о работе на посту главы Удмуртии: это были яркие девять лет

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал свою отставку. Краткий итог своего девятилетнего срока руководитель республики подвел в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Друзья, сегодня мой последний рабочий день в должности главы республики. Это были яркие девять лет — в них было много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций <...> Лучшее, что за это время случилось — люди, которые любят Удмуртию искренне и делают свою работу честно. Вы подсказывали верные решения, учили, давали пример и вдохновляли работать. За это — от всего сердца — бадым тау (большое спасибо.— “Ъ-Удмуртия”)»,— написал он.

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Он руководил республикой с апреля 2017 года. Господин Бречалов ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. На встрече с главой государства она назвала назначение «серьезным вызовом и огромной ответственностью».