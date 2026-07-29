Экспертиза оценит стоимость объектов в парке «Патриот» под Уфой

Арбитражный суд Башкирии назначил экспертизу по иску ООО «Альбит» к военно-патриотическому парку «Патриот» о взыскании 92,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», большая часть суммы относится к двум договорам подряда от 2023 года, еще 22 млн руб. — это проценты за пользование чужими деньгами. Из материалов дела следует, что договоры касались строительства здания столовой и физкультурно-оздоровительного комплекса. Компания «Альбит» настаивает, что заказчик принял работы по строительству столовой на 156 млн руб. и по строительству ФОК на 102,1 млн руб.

По предложению ответчика экспертиза ответит на вопросы о соответствии вида, объема и качества фактически выполненных работ проекту, а также о соответствии реальной стоимости, что прописана в актах приемки. Также качество строительства нужно проверить на соблюдение требований норм, стандартов и технических регламентов. Наконец, эксперт проверит, какова действительная стоимость работ, выполненных компанией «Альбит» и соответствующих всем требованиям.

Итоговую оценку даст эксперт, заслуженный строитель Башкирии Сергей Кривцов.

Идэль Гумеров