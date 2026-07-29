В Самарской области перевозчика оштрафовали за повторно выявленные нарушения у 16 автобусов
Прокуратура Октябрьского района Самары во время повторной проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной доступности в деятельности ООО «Фестиваль праздника» снова выявила нарушения. Организация осуществляет пассажирские перевозки на период ремонта трамвайной инфраструктуры. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Ранее во время проверки надзорное ведомство у 16 автобусов выявило нарушения: неработоспособность навигационной системы ГЛОНАСС, отсутствие надлежащих условий для маломобильных групп населения, несоблюдение порядка проведения предрейсового технического контроля и требований к организации мер по охране здоровья граждан от табачного дыма.
Руководителю организации тогда внесли представление, в отношении должностного и юридического лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление деятельности с нарушением условий лицензии), ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств), ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ (неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма) и ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).
Виновные были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 35 тыс. руб.
Повторная проверка показала, что перевозчик не принял меры по устранению нарушений. Недостатки в оснащении автобусов для инвалидов и в обеспечении безопасности дорожного движения сохраняются. В связи с повторным выявлением аналогичных нарушений прокурор внес повторное представление, виновные лица вновь привлечены к административной ответственности.