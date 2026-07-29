В Самарской области перевозчика оштрафовали за повторно выявленные нарушения у 16 автобусов

Прокуратура Октябрьского района Самары во время повторной проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной доступности в деятельности ООО «Фестиваль праздника» снова выявила нарушения. Организация осуществляет пассажирские перевозки на период ремонта трамвайной инфраструктуры. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Ранее во время проверки надзорное ведомство у 16 автобусов выявило нарушения: неработоспособность навигационной системы ГЛОНАСС, отсутствие надлежащих условий для маломобильных групп населения, несоблюдение порядка проведения предрейсового технического контроля и требований к организации мер по охране здоровья граждан от табачного дыма.

Руководителю организации тогда внесли представление, в отношении должностного и юридического лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление деятельности с нарушением условий лицензии), ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств), ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ (неисполнение юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма) и ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).

Виновные были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 35 тыс. руб.

Повторная проверка показала, что перевозчик не принял меры по устранению нарушений. Недостатки в оснащении автобусов для инвалидов и в обеспечении безопасности дорожного движения сохраняются. В связи с повторным выявлением аналогичных нарушений прокурор внес повторное представление, виновные лица вновь привлечены к административной ответственности.

Руфия Кутляева