Председатель Кировского районного суда Саратова подал в отставку

В Саратове подал в отставку председатель Кировского районного суда Антон Степанов. Об этом сообщает «ОМ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Кировского райсуда Саратова Антон Степанов подал в отставку

Фото: Яндекс Карты Председатель Кировского райсуда Саратова Антон Степанов подал в отставку

Фото: Яндекс Карты

Заявление господина Степанова могут рассмотреть на заседании квалификационной коллегии судей 31 июля, однако в суде уточнили, что рассмотрение могут перенести на август. Причину отставки в пресс-службе не назвали.

Антон Степанов родился в 1977 году, в 1998-м окончил Саратовский юридический институт МВД. С 2004 года был мировым судьей в Краснопартизанском районе, с 2008-го — судьей Пугачевского районного суда, с 2011-го — его зампредом. В 2017 году стал председателем Ершовского районного суда, где работал до перевода в Саратов.

Марина Окорокова