Премьер Удмуртии Ефимов прокомментировал отставку главы республики Бречалова

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов поблагодарил ушедшего в отставку главу республики Александра Бречалова за возможность «трудиться в “Команде Удмуртии”». Об этом премьер написал в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Ефимов, Мах Фото: Роман Ефимов, Мах

«Есть люди, у которых нужно учиться. Для меня вы один из них. Я благодарен вам за доверие и возможность трудиться в “Команде Удмуртии”. Спасибо за опыт и новые навыки, за вашу бескомпромиссность и надежность, профессиональное наставничество и за трудности, которые мы преодолели вместе. Пусть все сложится на новом месте работы»,— написал господин Ефимов.

Также глава регионального кабмина поздравил Ольгу Абрамову с назначением врио главы республики.

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Он руководил республикой с апреля 2017 года. Господин Бречалов ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. На встрече с главой государства она назвала назначение «серьезным вызовом и огромной ответственностью».