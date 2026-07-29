Производство молока в Оренбуржье с января выросло на 1,5%

Оренбургстат опубликовал данные о работе животноводческой отрасли региона за январь–июнь 2026 года. В хозяйствах всех категорий произведено 303,6 тыс. тонн молока — на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство яиц выросло на 7%, до 558,8 млн штук. Объем мясного производства сократился на 0,9%, составив 55,1 тыс. т. В структуре выпуска мяса на птицу приходится 51,5%, на крупный рогатый скот — 36,2%, на свиней — 9,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По состоянию на конец июня поголовье КРС в регионе составило 510,3 тыс. голов (из них 217,4 тыс. коров), свиней — 149,8 тыс., овец и коз — 304,9 тыс. При этом 46% КРС и 69% овец с козами содержатся в личных подсобных хозяйствах, свиней у частников — 55%.

До 2030 года на развитие молочного животноводства в регионе планируется направить более 11 млрд руб. В 2026 году на поддержку отрасли заложено 678,9 млн руб.

Яна Вежлева