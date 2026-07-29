Вратарь Евгений Латышонок сменил «Зенит» на «Нижний Новгород»
Вратарь Евгений Латышонок покинул петербургский «Зенит» и стал игроком «Нижнего Новгорода», выступающего в Первой лиге. О переходе футболиста сообщила пресс-служба нижегородского клуба.
Голкипер Евгений Латышонок покинул «Зенит» и перешел в «Нижний Новгород»
Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ
28-летний голкипер подписал с новой командой контракт сроком на три года.
Латышонок выступал за «Зенит» с 2024 года. За это время он стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны в составе петербургского клуба.
До перехода в «Зенит» вратарь играл в системе «Краснодара», а также защищал цвета калининградской «Балтики», вместе с которой дошел до финала Кубка России.