Из-за ликвидации последствий ЧС в Таганроге изменена схема движения транспорта

В Таганроге из-за ликвидации последствий ЧС изменена схема движения транспорта. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автобусы №5, 13, 14, 19 и 73-Б, а также электробус №35-Т временно не доезжают до остановки «пл. Авиаторов». Конечной точкой для них стала остановка «Приморский парк», после которой транспорт следует по утвержденным схемам.

Изменения затронули и трамвайные маршруты. Трамвай №4 переведен на маршрут №2 («Университет» — «Вокзал Таганрог-1»), трамвай №6 — на маршрут №5 («Университет» — «з-д Прибой»). Трамваи №8 и №9 работают по сокращённой схеме: следуют до улицы Карла Либкнехта, далее — стандартным путем.

Мария Хоперская