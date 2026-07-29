В Петербурге завершено расследование об убийстве школьника после похищения с парковки

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела об убийстве школьника, в котором обвиняют 38-летнего местного жителя. Как предполагают следователи, зимой 2026 года фигурант убил мальчика в собственном авто, а после увез тело к водоему и утопил в воде. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге завершили расследование резонансного убийства школьника в зимой 2026 года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге завершили расследование резонансного убийства школьника в зимой 2026 года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Установлено, что школьник исчез с парковки рядом с одним из петербургских гипермаркетов. Подозреваемого задержали в Псковской области 2 февраля. Во время обыска у него обнаружили детскую порнографию.

При допросе обвиняемый признался в преступлении и рассказал о совершенном в подробностях. Психолого-психиатрическая экспертиза признала фигуранта вменяемым.

Матвей Николаев