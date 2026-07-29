Оренбурженка требует 12 млн рублей за ампутацию ноги из-за упавшего дерева

В Оренбургский областной суд поступили сразу две апелляционные жалобы на решение Дзержинского районного суда о компенсации морального вреда женщине, пострадавшей от падения дерева. Высокое сухое дерево рухнуло на студентку, в результате травм пострадавшей ампутировали ногу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года во дворе дома №14 по улице Промышленной. Падение дерева было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Суд первой инстанции удовлетворил иск прокурора и обязал управляющую компанию «Азимут», на территории которой росло дерево, выплатить пострадавшей 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Однако обе стороны не согласились с решением. Женщина подала апелляцию, потребовав увеличить компенсацию до 12 млн руб. Управляющая компания, в свою очередь, просит полностью отказать в удовлетворении иска, поскольку не считает себя надлежащим ответчиком. Дело передано для рассмотрения в Судебную коллегию по гражданским делам Оренбургского областного суда. Судьям предстоит проверить доводы сторон и вынести окончательное решение. Заседание назначено на 19 августа.

Яна Вежлева