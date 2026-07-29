Благоустройство парка в Двуречье завершили после проверки прокуратуры

В Ростовской области благоустройство парка в поселке Двуречье Кагальницкого района завершили после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Контракт на благоустройство общественной территории оценивался стоимостью свыше 27,8 млн рублей. Правоохранители установили, что подрядчик выполнял работы с отставанием от графика.

«В ходе надзорного сопровождения исполнения контракта прокуратура приняла комплекс мер реагирования, направленный на надлежащее исполнение договорных обязательств», — отмечается в сообщении ведомства.

После вмешательства правоохранителей работы завершили — общественную территорию открыли для посещения.

Константин Соловьев