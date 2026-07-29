Два человека погибли при столкновении бензовозов в Волгоградской области

В Волгоградской области два человека погибли при столкновении бензовозов. Инцидент произошел накануне, 28 июля, в 13:50 в Дубовском районе, сообщили в ГУ МВД России по региону.

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По предварительным данным, на 607-м км федеральной трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом Sitrak. В результате обе машины загорелись.

Водители скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.

Марина Окорокова