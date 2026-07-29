Стерлитамакскую компанию «Мохит-СТР» возглавил Айрат Максадов

Владелец регионального оператора по вывозу отходов в Башкирии «Эко-сити» Айрат Максадов стал директором ООО «Мохит-Стр» — компании, которая обрабатывает отходы в Стерлитамаке. До 28 июля предприятие возглавляла Эльвира Миндиярова. Сведения о новом руководстве «Мохит-Стр» опубликованы в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрат Максадов и ранее был связан с "Мохит-СТР"

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Айрат Максадов и ранее был связан с "Мохит-СТР"

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Господин Максадов с марта 2018 по июнь 2026 года являлся соучредителем регоператора «Эко-сити». С прошлого месяца уставный капитал компании находится у него в залоге, учредителями выступают Артур Сафаргалеев и Оксана Кузнецова.

Ранее новый директор уже работал в «Мохит-Стр» — он руководил организацией с 2016 по 2020 годы и одновременно был ее учредителем.

ООО «Мохит-СТР» владеет инфраструктурой для раздельного сбора и сортировки мусора. Компания также планирует строительство второй очереди мусорного полигона в Стерлитамака с площадкой для производства RDF-топлива. В прошлом году, по данным Rusprofile, выручка предприятия составила 147,6 млн руб., чистая прибыль — 998 тыс. руб.

Идэль Гумеров