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В Рыбинске ищут вандалов, изрисовавших мост через Волгу

В Рыбинске полиция ищет авторов граффити на опорах моста через Волгу. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Администрация Рыбинска

Фото: Администрация Рыбинска

По его словам, полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме. Господин Рудаков предполагает, что рисунки могли нанести подростки.

«Бессмысленное и деструктивное поведение. К сожалению, характерное для подростков. Предупреждаю, что уголовная ответственность за совершение такого преступления наступает с 14-летнего возраста. Авторам грозит штраф или исправительные работы до года. Им или их семьям придется компенсировать расходы на ликвидацию рисунков»,— написал господин Рудаков.

Волжский мост в Рыбинске капитально ремонтировали с 2023 по 2025 год. Работы проводило АО «ГК "ЕКС"». После завершения ремонта на объекте смонтировали архитектурно-художественную подсветку.

Алла Чижова

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