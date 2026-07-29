Рыбоводческий комплекс под Семикаракорском выставлен на продажу за 580 млн рублей

Рыбоводческий комплекс ООО «РыбИнвестАгро», расположенный вблизи Семикаракорска в Ростовской области, выставлен на продажу. Начальная цена актива — 580 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Поводом для продажи стало получение долгосрочного инвестиционного кредита в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Предприятие основано в 2005 году, в штате — 30 специалистов. Мощность комплекса составляет 1 000 тонн товарной рыбы (карп, толстолобик, белый амур) и 100 тонн малька-годовика ежегодно. Урожайность нагульных прудов — около 2,5 тонны с гектара. По объёму производства прудовой рыбы предприятие занимает 6-е место в Ростовской области и входит в топ-100 по России.

Земельный банк насчитывает 555 га, из которых 450 га — зеркало прудов: четыре нагульных пруда (400 га), выростные пруды для малька (35 га) и 15 га зимовальных садков. В собственности компании — три земельных участка сельхозназначения общей площадью свыше 5,5 млн кв. м, пять нагульных и два выростных пруда, садки для хранения рыбы (общая площадь рыборазводческих сооружений превышает 3,4 млн кв. м), склады, насосная станция, бригадные дома, механическая мастерская и коровник. Все объекты обременены ипотекой в пользу банка-кредитора.

Собственная кормовая база включает зернодробилку мощностью 5 тонн в час и польскую зерноплющилку, что исключает необходимость закупки готовых комбикормов. Весь парк сельхозтехники, грузового транспорта, лодок и аэраторов находится в рабочем состоянии. Ключевым ресурсом является право на забор воды из реки Сал, оформленное через Минприроды Ростовской области.

В описании к лоту указано, что комплекс работает по замкнутому производственному циклу. Расположение вблизи федеральной трассы Ростов — Волгодонск обеспечивает логистику. География сбыта охватывает Москву, Краснодарский край, Волгоградскую область, Крым, ДНР, ЛНР, Оренбург, Липецк и другие регионы. Задолженностей перед бюджетом и персоналом нет, применяется УСН с НДС 5%.

Управление компанией сформировано четырьмя действующими учредителями.

Тат Гаспарян