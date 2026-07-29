Блогера, бросившего купюру на Мамаевом кургане в Волгограде, проверяют по статье о нацизме

Волгоградские следователи проверяют блогера, бросившего купюру в водоем на Мамаевом кургане, по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома доложить об установленных обстоятельствах, сообщили в информцентре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер бросил 5000 руб. в фонтан на Мамаевом кургане и снимал, как люди достают деньги

Фото: max.ru / mvd34 Блогер бросил 5000 руб. в фонтан на Мамаевом кургане и снимал, как люди достают деньги

Фото: max.ru / mvd34

Поводом для проверки послужила распространенная в сети видеозапись, на которой спортивный блогер Святослав Коваленко совершает провокационные действия у скульптуры «Стоять насмерть!» в Волгограде. Мужчина бросил в воду пятитысячную купюру и наблюдал за тем, как прохожие пытаются выловить деньги. При этом в ролике господин Коваленко заявил, что он таким образом загадал желание. Пользователи в комментариях резко осудили блогера за выходку.

Сотрудники ОП № 4 УМВД России по Волгограду начали процессуальную проверку. В полиции заявили, что действия блогера могут быть квалифицированы как нарушение общественного порядка.

По данным из открытых источников, Святослав Коваленко — уроженец Знаменска Астраханской области. Обучался в филиале Астраханского государственного университета. Имеет судимость за сбыт наркотиков, но вину не признал. Является видеоблогером и бойцом поп-ММА. Известно, что в 2020 году в Москве на господина Коваленко напал блогер из Чечни.

Марина Окорокова