В Новочеркасске и Аксае 22 аварийные бригады устраняют последствия урагана

В Новочеркасске и Аксае продолжается ликвидация последствий урагана. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным компании, за прошедшие сутки специалисты установили девять новых опор линий электропередачи, а также выполнили 91 заявку от потребителей на устранение повреждений в электросетевом хозяйстве. Работы охватили как частный сектор, так и объекты инфраструктуры обоих городов.

К восстановлению привлечены 22 бригады, 24 единицы спецтехники и 52 специалиста. Работы ведутся круглосуточно и будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям по штатной схеме.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице после урагана восстановили электричество для 169 тысяч потребителей.

Константин Соловьев