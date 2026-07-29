В Новочеркасске и Аксае 22 аварийные бригады устраняют последствия урагана
В Новочеркасске и Аксае продолжается ликвидация последствий урагана. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
По данным компании, за прошедшие сутки специалисты установили девять новых опор линий электропередачи, а также выполнили 91 заявку от потребителей на устранение повреждений в электросетевом хозяйстве. Работы охватили как частный сектор, так и объекты инфраструктуры обоих городов.
К восстановлению привлечены 22 бригады, 24 единицы спецтехники и 52 специалиста. Работы ведутся круглосуточно и будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям по штатной схеме.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице после урагана восстановили электричество для 169 тысяч потребителей.