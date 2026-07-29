В Шарканском районе Удмуртии трое детей спаслись из горящего дома

Пятеро человек, в их числе — трое детей, эвакуировались во время пожара в деревне Титово (Удмуртия) до приезда спасателей. Площадь возгорания составила 210 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Сгорели баня и сарай, повреждены кровля и мансарда одноэтажного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоответствия размеров разделки перекрытия бани с дымовой трубой. Пострадавших нет.