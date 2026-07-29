Челябинский «Трактор» подписал защитника Владислава Валенцова

Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с 27-летним защитником Владиславом Валенцовым. Соглашение с игроком обороны рассчитано на два года — до завершения сезона 2027/2028. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской команды.

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков пояснил, что выбор в пользу Валенцова обусловлен оптимальным сочетанием игровых характеристик и стоимости контракта. По словам господина Волкова, защитник должен добавить команде глубины и основательности в рамках игровых схем главного тренера Скотта Гордона.

Владислав Валенцов является воспитанником тюменской хоккейной школы, профессиональную карьеру начинал в системе петербургского СКА. В КХЛ дебютировал в 2020 году в составе ХК «Сочи», затем три сезона выступал за подмосковный «Витязь». Минувший чемпионат защитник провел в составе клуба «Шанхай Дрэгонс» (Пекин), где набрал 6 (1+5) очков в 56 матчах. В активе Валенцова также два серебра чемпионата ВХЛ в составе «СКА-Невы».

Евгений Рыженьков