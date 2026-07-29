Принудительные работы получил житель Можги за незаконное лишение свободы жены

Можгинский райсуд Удмуртии назначил полтора года принудительных работ 43-летнему местному жителю за угрозу убийством и незаконное лишение свободы своей жены (ст. 119 УК, ст. 127 УК). Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как установил суд, в мае 2026 года между подсудимым и его супругой произошел конфликт на почве ревности. В состоянии алкогольного опьянения он направил на жену нож и планировал связать ее руки скотчем. Когда пострадавшая выбила у супруга оружие, он ее схватил за волосы и несколько раз ударил кулаком по голове. После второго отказа супруги протянуть руки для связывания, фигурант начал душить свою ее и угрожать убийством. В итоге он ее связал. Спустя время подсудимый утратил бдительность, и женщина покинула дом.

Подсудимый признал свою вину. Помимо принудительных работ ему назначили наказание в виде удержания 10% от заработной платы в доход государства.