На Дону раскрыли серию краж скота в трех регионах с ущербом в 6,5 млн рублей

В Ростовской области утвердили обвинительное заключение в отношении четырех жителей региона, обвиняемых в краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, в прошлом году фигуранты на специально оборудованном грузовом транспорте совершили серию хищений крупного рогатого скота на территории Волгоградской и Ростовской областей, а также Ставропольского края. Ущерб девяти пострадавшим оценили на общую сумму свыше 6,5 млн руб.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело передано в суд.

Константин Соловьев