Аналитики Циана зафиксировали обвал рынка частных домов в КЧР в 2026 году

Карачаево-Черкесия продемонстрировала наиболее резкое в стране сокращение доли сделок с индивидуальными жилыми домами — с 79% до 37% за первое полугодие 2026 года, что зафиксировали аналитики платформы Циан, изучающей структуру жилищного рынка российских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

Рынок индивидуального жилья в Карачаево-Черкесии пережил наиболее ощутимое потрясение среди всех субъектов Федерации: удельный вес сделок с частными домами в республике за первые шесть месяцев 2026 года сократился с 79% до 37%, то есть на 42 процентных пункта. Столь значительного падения этого показателя в сопоставимый период не зафиксировано ни в одном другом регионе страны. Соответствующие расчёты опубликовали специалисты аналитического центра Циана.

В абсолютных цифрах картина выглядит следующим образом: за указанный период в республике было оформлено 500 договоров купли-продажи частных домов и 800 — квартир.

Схожая, хотя и менее выраженная, тенденция прослеживается в соседней Кабардино-Балкарии. Там удельный вес сделок с домовладениями опустился с 60% в первом полугодии 2025 года до 28% в аналогичном периоде нынешнего. Суммарно в республике было совершено 800 сделок на рынке ИЖС и около 2 тыс. — в сегменте квартир.

В других республиках Северо-Кавказского федерального округа динамика оказалась менее драматичной. В Ингушетии показатель снизился с 39% до 33%: с частными домами заключено 400 сделок, с квартирами — 800. В Северной Осетии значение осталось неизменным — 21%, при этом было оформлено 600 сделок на рынке ИЖС и 2,4 тысячи — в квартирном сегменте.

В Ставропольском крае и Дагестане структура рынка претерпела минимальные изменения. На Ставрополье соотношение сместилось лишь на один пункт — с 26% до 25%, а общее число сделок составило 3,5 тысячи с домами и 10,5 тыс. с квартирами. В Дагестане доля жилья ИЖС в общем объеме сделок фактически сохранилась на уровне 50% (против 49% годом ранее), было оформлено 3,3 тыс. договоров на дома и 3,4 тыс. — на квартиры.

Рейтинг регионов с наибольшим интересом к индивидуальному жилью по итогам первого полугодия 2026 года возглавили Чечня и Дагестан (по 50%), следом расположились Калмыкия (39%), Алтай (38%) и Карачаево-Черкесия (37%). Эксперты объясняют лидерство этих территорий высокой концентрацией сельского населения, где частный дом исторически остается преобладающим форматом проживания, а индивидуальное жилищное строительство укоренено в местном укладе жизни.

На противоположном полюсе — Москва и Санкт-Петербург, где загородный сектор фактически отсутствует: на долю домов приходится лишь 1% от всех сделок с жилой недвижимостью.

В масштабах всей страны рынок частного жилья занимает скромную нишу: сделки с домами составляют 16% от общего объема, тогда как квартирный сегмент охватывает оставшиеся 84%. Годовое изменение оказалось незначительным — снижение на два процентных пункта (с 18% до 16%). Примечательно, что число сделок с квартирами за тот же период выросло на 19%, тогда как объекты ИЖС прибавили лишь 13%.

Ведущий аналитик Циана Елена Бобровская выделила три ключевых фактора, определяющих долю ИЖС на региональных рынках: «Это уровень урбанизации и характер расселения — в территориях с высокой долей сельских жителей показатель традиционно выше. Важны и культурные традиции: на Кавказе, в Татарстане и Башкортостане проживание в собственном доме исторически является предпочтительной моделью. Наконец, климатические особенности: на юге страны ИЖС значительно более востребовано, нежели в северных широтах».

Среди причин замедления роста сегмента аналитики называют ужесточение условий ипотечного кредитования на загородном рынке, а также погодный фактор: необычно снежная зима существенно ограничила возможности для осмотра объектов, что напрямую сказалось на числе заключенных договоров.

Станислав Маслаков