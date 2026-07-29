В Ярославской области подросток подозревается в обстреле остановки

В Первомайском округе полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме после того, как местный подросток расстрелял из пневматического пистолета остановочный комплекс. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

О разбитых стеклах остановки в полицию сообщил представитель областной дорожной службы. Он пояснил, что речь идет об интерактивном павильоне в селе Кукобой. Ущерб оценили в 47 тыс. руб. Факт происшествия зафиксировала уличная камера.

По версии полиции, ранним утром подросток, живущий в деревне неподалеку, около пяти раз выстрелил из пистолета в сторону остановки. Несовершеннолетний сообщил правоохранителям, что купил пистолет на маркетплейсе и демонстрировал его друзьям. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Алла Чижова