На дне Онежского озера нашли парусник XVIII века с монетами времен Елизаветы Петровны

Участники подводной экспедиции на Онежском озере обнаружили и обследовали шесть затонувших судов, среди которых оказался деревянный парусник середины XVIII века с монетами времен императрицы Елизаветы Петровны и советский сухогруз «Волго-Балт 134». Об этом сообщили в пресс-службе подводного клуба «Диво», пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парусник эпохи Петра I и советский сухогруз нашли на дне Онежского озера

Фото: Страница Дайвинг клуба подводного плавания «Диво» во «ВКонтакте» Парусник эпохи Петра I и советский сухогруз нашли на дне Онежского озера

Фото: Страница Дайвинг клуба подводного плавания «Диво» во «ВКонтакте»

Самой ценной находкой исследователи называют деревянное парусное судно, предположительно относящееся к типу «новоманерных» кораблей, которые строились по указу Петра I. Определить возраст судна помогли три монеты 1746 года чеканки, обнаруженные на его борту. По оценкам специалистов, корабль пролежал на дне более 250 лет и благодаря холодной воде сохранился практически в идеальном состоянии.

Еще одной значимой находкой стал советский сухогруз «Волго-Балт 134», затонувший весной 1986 года после того, как его раздавили торосы. С момента кораблекрушения прошло 40 лет.

Кроме того, за пять дней поисковых работ водолазы обследовали несамоходную трюмную баржу, рыбацкий баркас и служебное судно разных эпох, лежащие на глубинах от 12 до 41 метра. По словам участников экспедиции, обнаруженные суда представляют собой своеобразные «капсулы времени», позволяющие изучить быт и технологии прошлых столетий.

Матвей Николаев