ФНС требует взыскать 121,3 млн рублей с руководства ростовской компании «ЮТЭК»

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю заявило о намерении привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «ЮТЭК». Сумма исковых требований составляет 121,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В рамках дел в Арбитражный суд Ростовской области направлено заявление о взыскании средств с трех физических лиц: Папаянаки Владимира Владимировича; Бушнева Игоря Петровича; Полтиновой Елены Александровны.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южная транспортно-экспедиторская компания» зарегистрировано в 2016 году в Ростове-на-Дону. Компания занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Учредители — Владимир Папаянки и Игорь Бушнев. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

На данный момент основания для привлечения конкретных лиц к ответственности и детали сделок, повлекших образование задолженности перед бюджетом, в сообщении не раскрываются.

ФНС обанкротила «Южную транспортно-экспедиторскую компанию» по упрощенной процедуре. Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи О.Г. Бычковой признал банкротом ООО «Южная транспортно-экспедиторская компания». Общая сумма задолженности перед бюджетом составила 101,3 млн руб., из которых 69,9 млн руб. — недоимка, 22,9 млн руб. — пени и 8,5 млн руб. — штрафы.

Суд установил признаки фактического прекращения деятельности компании: последняя операция по банковским счетам зафиксирована 28 декабря 2023 года, а налоговая отчетность не подавалась с октября того же года. Согласно данным регистрирующих органов, за предприятием не числится транспортных средств и объектов недвижимости. Имущество должника заведомо не позволяет покрыть судебные расходы на проведение стандартной процедуры банкротства.

Задолженность образовалась после выездной налоговой проверки в 2023 году. Попытки оспорить доначисления успехом не увенчались, судебный акт вступил в законную силу.

Требования налогового органа включены в реестр: 352 тыс. руб. недоимки — во вторую очередь, основной долг в размере 69,5 млн руб. — в третью очередь. Пени и штрафы учтены отдельно как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы.

Конкурсным управляющим утвержден Тимченко Павел Иванович (член Ассоциации СРО арбитражных управляющих «Меркурий»).

Тат Гаспарян