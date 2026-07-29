В Ленобласти расселят жителей для строительства нового комплекса по переработке отходов

Власти Ленинградской области намерены в ближайшее время завершить решение вопросов, связанных с расселением жителей из зоны будущего строительства комплекса по переработке отходов (КПО) в Ломоносовском районе. Об этом 29 июля на пресс-конференции в ТАСС сообщил вице-губернатор региона Михаил Ильин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ломоносовском районе готовят расселение перед строительством мусорного комплекса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Ломоносовском районе готовят расселение перед строительством мусорного комплекса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, речь идет о переселении жителей домов, расположенных на территории бывшей воинской части, где планируется возведение нового мусорообрабатывающего предприятия. Людям предоставят благоустроенные квартиры.

Михаил Ильин отметил, что строительство современных комплексов по обработке отходов позволит в дальнейшем закрыть и провести рекультивацию устаревших полигонов.

Ранее «Невский экологический оператор» проводил инженерные изыскания в Пениковском сельском поселении Ломоносовского района для строительства комплекса по обработке отходов «Юго-Западный 2». Проект также предусматривает создание полигона для размещения отходов.

Матвей Николаев