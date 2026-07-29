Глава Удмуртии: в небе над республикой был сбит беспилотник

В небе над Удмуртией сбили беспилотный летательный аппарат утром 29 июля. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Мах. Ситуация обошлась без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы.

«Враг снова пытался атаковать наши объекты, но силами и средствами противовоздушной обороны угроза ликвидирована. Один из беспилотников сбит в небе над Удмуртией»,— сказал господин Бречалов.

Также глава республики отметил, что не стоит поддаваться панике и распространять недостоверную информацию.

Напомним, в Удмуртии был введен режим «Опасное небо» из-за угрозы атаки беспилотников. В районах запускались сирены. В аэропорту Ижевска были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.