В Челябинской области будут судить юношей по делу о диверсии

Следственный отдел по Златоусту СУ СКР по Челябинской области завершил расследование в отношении 17-летнего и 19-летнего местных жителей. Они обвиняются в содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, летом 2025 года совершеннолетний юноша с малолетним другом по заданию куратора проникли на огороженную территорию базовой станции сотовой связи в Златоусте. Они смещали воду с солью, чтобы повредить оборудование. Однако сообщники не смогли вскрыть дверцу термошкафа и вылили смесь на поверхность объекта, полагая, что она проникнет через щели.

Кроме того, 14 июля 2025 года совершеннолетний юноша с двоюродным братом вновь по заданию иностранного куратора облили термошкаф водой с солью. На следующий день они вскрыли объект монтировкой, залили три бутылки ацетона и подожгли. Ущерб составил 460 тыс. руб. После получения вознаграждения в размере 12 тыс. руб. юноши были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по региону.

Фигуранты находятся под стражей. Материалы уголовного дела направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска