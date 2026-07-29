Суд в Башкирии рассмотрит дело о взятке мастеру ресурсоснабжающей компании

Иглинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело мастера ресурсоснабжающей организации, обвиняемого в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с ноября 2024 года по август 2025 года фигурант дела получил от местного жителя, занимавшегося майнингом криптовалюты на территории Иглинского района, 45 тыс. руб.

Деньги передавались за предупреждение о проводимых проверках по выявлению фактов хищения и безучетного потребления электроэнергии, а также за то, что он не принимал мер по выявлению и устранению сверхнормативных потерь на обслуживаемом участке электрических сетей, отметили в ведомстве.

Обвиняемый признал вину.

Материалы дела в отношении взяткодателя выделены в отдельное производство.

Майя Иванова