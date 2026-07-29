В Ростове после урагана восстановили электричество для 169 тысяч потребителей

В Ростовской области аварийные бригады отремонтировали 63 линии электропередач среднего напряжения и более 300 — низкого напряжения, поврежденных во время урагана. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным компании, подача электричества возобновлена в большую часть жилых и многоквартирных домов Ростова-на-Дону. Из 258 заявок энергетики отработали 208. В общей сложности восстановлено электроснабжение более 169 тыс. потребителей.

Специалистам Ростовских ГЭС оказывают помощь коллеги из Батайского и Миллеровского филиалов. Всего задействовано 25 бригад: 97 специалистов и 29 единиц спецтехники.

Ликвидация технологических нарушений ведется круглосуточно — до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Батайске уменьшили количество отключенных из-за урагана абонентов электросети.

Константин Соловьев