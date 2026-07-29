Обвиняемый в избиении ученого РАН екатеринбуржец помещен под стражу

Под стражу в изолятор временного содержания помещен 38-летний житель Екатеринбурга, который избил ученого, директора УрФАНИЦ УРО РАН Никиту Зезина, впоследствии скончавшегося в больнице, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Никита Зезин заявил о нападении в отделение полиции №6 в Екатеринбурге вечером 13 июля — в тот же день он получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненных ему травм.

Полковник Горелых подчеркнул, что информация из соцсетей о несвоевременном реагировании на конфликт с гибелью человека не соответствует действительности. «На место происшествия был направлен наряд территориального ОВД. Представители МВД изъяли и детально проанализировали видео с наружных камер наблюдения. Кроме того, сотрудниками полиции оперативно были установлены все участники конфликтной ситуации, в том числе несовершеннолетние. С учетом того, что в собранных материалах фигурировали дети, дальнейшим разбирательством занялись по подследственности коллеги из органов регионального СКР, возбудившие уголовное дело»,— рассказал он.

Следствие уже предъявило фигуранту обвинение в совершении хулиганских действий по ч. 2 ст. 213 УК РФ в отношении двух ученых Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН — вторым пострадавшим был замдиректора Александр Шанин.

О смерти Никиты Зезина стало известно 24 июля. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал, что незадолго до смерти ученый был избит, и обратился к главе СКР с просьбой о расследовании.

Ирина Пичурина