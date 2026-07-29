Ярославец после знакомства в «Дайвинчике» распилил ЛЭП по заданию Украины

Житель Ярославской области распилил опору линии электропередачи (ЛЭП) по заданию собеседника в чат-боте «Дайвинчик/Leo» в Telegram. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«Я познакомился с девушкой в боте Telegram "Дайвинчик". Она мне скинула ссылку на перевод денежных средств. Я перевел денежные средства и оказалось то, что они перевелись на Украину, на территорию Украины. Это мошенническая схема. Заставили меня купить болгарку, резать опору ЛЭП, а также привлечь моего брата в передвижение»,— процитировало информагентство ярославца.

Ранее СКР возбудил уголовные дела из-за вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность с помощью чат-бота «Дайвинчик/Leo». ФСБ считает, что бот использовали спецслужбы Украины. По версии СКР, сотрудники спецслужб знакомились с россиянами под видом девушек, просили направить геометки различных объектов или перейти по ссылкам, а затем юношей с помощью угроз склоняли к преступлениям. По делу о содействии террористической деятельности в международный розыск объявлен основатель мессенджера Павел Дуров.

Алла Чижова