Организатор схемы недолива топлива на АЗС Ставрополья получил 14,5 лет строгого режима

Промышленный районный суд Ставрополя огласил приговор участникам организованной преступной группы, которая на протяжении трех лет через внедрение вредоносной программы в компьютерные системы региональных автозаправочных станций похитила у рядовых потребителей свыше 50 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Судебный процесс завершился вынесением обвинительного приговора фигурантам резонансного дела о киберманипуляциях с программным обеспечением заправочной инфраструктуры Ставропольского края. В центре криминальной схемы оказался некий гражданин З., выступавший организатором всей противоправной деятельности.

По материалам следствия, З. целенаправленно сколотил группировку из лиц, владеющих навыками программирования и работы с вычислительной техникой. Помимо IT-специалистов, к преступной деятельности были привлечены менеджеры и операторы ряда автозаправочных станций региона — именно они обеспечивали доступ к внутренним системам объектов. Совместными усилиями участники сообщества встроили в программное обеспечение АЗС вредоносный код, автоматически занижавший фактический объем отпускаемого топлива при каждой транзакции.

Мошенническая схема функционировала с 2014 по 2017 год. За этот период совокупный ущерб, причиненный автомобилистам, приобретавшим нефтепродукты на скомпрометированных заправках Ставрополья, превысил 50 млн руб. Фактически каждый клиент пораженных вирусом АЗС систематически недополучал оплаченное им горючее, не подозревая об этом.

Суд квалифицировал содеянное и назначил наказания с учётом роли каждого фигуранта. Организатор группировки приговорен к 14 годам 6 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима, денежному взысканию в размере 1 млн руб., а также ограничению свободы передвижения сроком на 1 год после отбытия основного наказания. Прочим осужденным назначены реальные сроки заключения в диапазоне от 7 до 13 лет. Двое соучастников отделались условными приговорами.

Вынесенный приговор на момент публикации в законную силу не вступил.

Станислав Маслаков