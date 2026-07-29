Арбитражный суд на Дону рассмотрит иск бронетанкового завода на 6 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял иск АО «163 Бронетанковый ремонтный завод» о взыскании задолженности по пяти договорам поставки к ООО «Донкомплект-БПК». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первоначально, 2 июля 2026 года, заявление было оставлено без движения: к нему не приложили документ об уплате государственной пошлины. Уже на следующий день, 3 июля, истец устранил нарушение и одновременно уточнил размер требований — до более 6 млн руб.

Задолженность заявлена по договорам поставки от 23 мая 2024 года, 23 мая 2024 года, 23 декабря 2024 года, а также два договора от 27 мая 2025 года.

Ответчику предписано представить письменный мотивированный отзыв на иск и доказательства погашения долга. Суд разъяснил сторонам право на урегулирование спора через посредника или путем заключения мирового соглашения. В случае его утверждения судом истцу будет возвращена половина уплаченной государственной пошлины из федерального бюджета.

Предварительное судебное заседание назначено на 4 августа.

Согласно данным портала rusprofile, АО «163 БТРЗ» было основано в 2009 году и зарегистрировано в станице Кущевской Краснодарского края. Компания работает в сфере производства оружия и боеприпасов. ООО «Донкомплект-БПК» основано в октябре 2022 года и зарегистрировано в Новочеркасске Ростовской области. Компания специализируется на ремонте электрического оборудования.

Константин Соловьев