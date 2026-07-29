Директора кулинарного производства осудили после отравления почти 300 петербуржцев

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор директору производства, признанной виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к массовому отравлению людей. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении почти 300 человек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении почти 300 человек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев, а также на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением производством, изготовлением и хранением пищевой продукции, а также контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как установили следствие и суд, в сентябре 2023 года обвиняемая, занимая должность директора производства, допустила многочисленные нарушения санитарных норм при изготовлении готовой продукции в кулинарном цехе на улице Генерала Хрулева.

После употребления этой продукции за медицинской помощью обратились более 290 человек. У пострадавших были диагностированы инфекционные заболевания, в том числе сальмонеллез.

Матвей Николаев