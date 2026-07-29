В Новороссийске на семи АЗС временно прекратили отпуск топлива

По состоянию на 09:00 29 июля в Новороссийске топливо отпускают на 28 автозаправочных станциях. Еще семь АЗС временно не осуществляют отпуск горючего. Об этом сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По информации администрации, на всех работающих заправках по решению собственников действуют ограничения. Топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей, а максимальный объем заправки составляет от 20 до 60 л на одно транспортное средство в зависимости от сети АЗС.

Бензин АИ-100 доступен на трех автозаправочных станциях, АИ-95 — на 23 АЗС, АИ-92 — на 28 АЗС, дизельное топливо — на 27 АЗС.

Топливо реализуют на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть» и «Ягуар». Заправки «Роснефти» работают на Мысхакском шоссе, в Цемдолине, на улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском. АЗС «Лукойл» открыты в станице Раевской, Цемдолине, на улице Ленина, на выезде из города, на улицах Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе, в селе Глебовском и поселке Верхнебаканском. «Газпром» отпускает топливо в станице Натухаевской, «Газпромнефть» — на Сухумском шоссе и двух АЗС в селе Гайдук. Работают также АЗС Rusoil в Цемдолине, «Татнефти» в Верхнебаканском, станции сети «Уфим-нефть», за исключением АЗС на Сухумском шоссе, где отсутствует АИ-95, а также заправки сети «Ягуар» в станице Натухаевской на улице Шоссейной.

В администрации сообщили, что для обеспечения сельскохозяйственной безопасности местным сельхозтоваропроизводителям определили отдельное место и время для отпуска горюче-смазочных материалов.

Городские власти также рекомендовали автомобилистам не приобретать топливо впрок. По их оценке, это позволит сократить очереди на действующих автозаправочных станциях и обеспечить доступность топлива для всех водителей.

Мария Удовик