В Таганроге эвакуируют людей из зоны работы саперов

В Таганроге в районе действия режима чрезвычайной ситуации продолжается работа оперативных служб. Территория оцеплена, специалисты проводят мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

По данным властей, для работы саперов организована эвакуация людей в радиусе от завода им. Бериева до улицы Спортивной.

«Прошу водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Будьте внимательны и осторожны», — написала Светлана Камбулова.

Константин Соловьев