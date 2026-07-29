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В Таганроге эвакуируют людей из зоны работы саперов

В Таганроге в районе действия режима чрезвычайной ситуации продолжается работа оперативных служб. Территория оцеплена, специалисты проводят мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

По данным властей, для работы саперов организована эвакуация людей в радиусе от завода им. Бериева до улицы Спортивной.

«Прошу водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Будьте внимательны и осторожны», — написала Светлана Камбулова.

Константин Соловьев

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