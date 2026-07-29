В большей части Кургана отключат воду для ремонта водовода

Специалисты АО «Водный союз» 31 июля начнут устранять аварию на магистральном водоводе в микрорайоне Западный, питающем большую часть города. Для этого будет отключена холодная вода, сообщает пресс-служба организации.

Восстановление объекта начнут ночью. Планируется, что подачу воды ограничат с полуночи до 23:30 31 июля. Без ресурса полностью останутся микрорайоны Заозерный, Мостостроителей, Откормсовхоза, Чистое поле, а также частный сектор Северного микрорайона. Кроме того, воды не будет на улицах Монтажников, Машиностроителей, Джамбула, Коли Мяготина, Клары Цеткин, Невежина, Луначарского, Молодежи, 1 Мая, Радионова, Зорге, Войкова, Свердлова, Сухэ-Батора, Кремлева, Станционной, Красина. После восстановления водоснабжения будут взяты пробы воды для анализа. До получения его результатов воду можно будет использовать только для технических нужд.

На время работ закроют движение на перекрестке улиц Свердлова и Невежина с 30 июля по 3 августа.

Виталина Ярховска