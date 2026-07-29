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В Угличе возобновит работу кинотеатр

В Угличе с 1 августа возобновится работа кинозалов в «Доме кино». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Администрация Угличского округа

Фото: Администрация Угличского округа

Кинотеатр был закрыт в начале июля из-за расторжения договора с арендатором. В первое время после возобновления работы показы фильмов будут бесплатными. При этом места придется бронировать заранее. Алгоритм бронирования вскоре появится в публичной афише кинотеатра.

«Специальная акция продлится, пока кинозал проходит необходимое лицензирование. В дальнейшем, после получения всех документов, будет введена плата за просмотр, но уровень ее сделаем доступным»,— сообщил губернатор.

Планируется, что кинотеатр вернется к стандартному режиму работы с 31 октября.

Алла Чижова

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