Поисковики из Удмуртии отправились в экспедицию на места боев в Заполярье

Поисковый отряд из Удмуртии выехал в Мурманскую область, на территорию Кольского и Печенгского районов, где в годы Великой Отечественной войны шли бои за Заполярье. Экспедиция продлится до 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В состав отряда вошли поисковики из трех объединений: «Долг» из Ижевска, «Набат Памяти» из Можги и «Патриот» из Балезино.

«Мы ездим в Заполярье не первый раз. В августе прошлого года здесь уже работал сводный отряд Удмуртии – совместно с мурманскими коллегами “Западная Лица” и поисковиками из Апатитов. Тогда мы исследовали места боев близ реки Западная Лица и склоны высотой 258 метров, подняли останки двух советских солдат. В этой экспедиции продолжим работу — будем изучать сохранившиеся блиндажи, окопы и братские захоронения»,— рассказал председатель молодежной общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов. Основная цель экспедиции — отыскать забытых павших героев.

Поисковики будут вести раскопки на склонах сопок. Основными находками традиционно становятся непогребенные останки воинов, солдатские медальоны и личные жетоны, позволяющие установить имена погибших. Среди предметов экипировки и быта попадаются каски, фляжки, топоры, саперные лопатки. Все обнаруженные артефакты после обработки передаются в музеи.

Напомним, в 2025 году в ходе поисковых работ удалось поднять 119 бойцов и командиров Красной армии.

Карина Пырина