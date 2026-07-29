Из Ростовской области в Азербайджан экспортировали 17 тонн кормовых смесей

На территории Ростовской области с 17 по 24 июля досмотрели экспортируемые в Азербайджан 17 т кормовых смесей для сельскохозяйственных птиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Досмотр прошел в местах таможенного оформления области. Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что экспорт мяса из Ростовской области в первом полугодии 2026 года составил 143 партии объемом более 2,4 тыс. т, что на 41% меньше аналогичного периода 2025 года.

Константин Соловьев