В Батайске уменьшили количество отключенных из-за урагана абонентов электросети

В Батайске продолжается устранение последствий урагана, прошедшего в Ростовской области днем 25 июля. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, накануне вечером без электроснабжения оставались 220 абонентов, по состоянию на утро 29 июля – 10. Энергетики продолжают устранять последние локальные повреждения, в работе задействовано восемь аварийно-восстановительных бригад.

Кроме того, за ночь коммунальные службы расчистили от поваленных деревьев и крупных ветвей еще 13 адресов. Всего работы завершили по 87 адресам, 51 – еще остается в работе.

Константин Соловьев