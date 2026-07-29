Четвертый этап опрессовки в Челябинске продлили до 14 августа

В Челябинске из-за большого количества выявленных повреждений на сетях продлили четвертый этап гидравлических испытаний до 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».

За две недели опрессовки на сетях специалисты выявили 116 повреждений. На данный момент из них было устранено 30. Так как большинство объектов не смогли пройти испытания, необходимо продлить четвертый этап опрессовки. После ремонта сети снова проверят, горячую воду вернут в случае успешного завершения реконструкции. Дома, которые снабжают объекты с устраненными повреждениями, начнут подключать 29 июля.

Виталина Ярховска