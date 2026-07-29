Треть арендодателей Ижевска позволяют жить в съемной квартире с животными

29% составляет доля квартир, где арендодатели Ижевска разрешают жить с домашними животными, — ровно столько же, сколько в среднем по крупным городам России. Такие данные приводит «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В столице Удмуртии в однушках, доступных для заселения с животными, ставка аренды составляет 22,8 тыс. рублей в месяц, без животных — 21,8 тыс. рублей (на 5% дешевле). В двушках, напротив, квартиры с питомцами стоят дешевле: 28,6 тыс. рублей против 30,1 тыс. рублей (-5%).

За два года доля таких квартир в стране выросла с 20% до 29% (год назад было 25%). Городами с самым большим количеством предложений по заселению с животным оказались Владивосток (73%) и Казань (57%). В Ижевске показатель за два года увеличился на 8 процентных пунктов — с 21% до 29%.

«Рост доли pet-friendly квартир говорит о том, что собственники стали активнее конкурировать за арендаторов. После резкого увеличения предложения на рынке в 2026 г. арендодателям приходится смягчать требования, чтобы быстрее найти жильцов»,— рассказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

В большинстве городов квартиры, где можно жить с питомцами, сдаются дешевле. Разница в ставках на однушки составляет в среднем 2%, на двушки — 3%. Наибольший разрыв в цене на однокомнатные квартиры зафиксирован в Ставрополе, где жилье с животными на 36% дешевле, Томске (на 17% дороже) и Кирове (+16%). Среди двухкомнатных квартир — в Пензе (31%), Ставрополе (-25%) и Владивостоке (-24%).

Напомним, девелоперы Удмуртии в первом полугодии сократили ввод жилья на 20%, до 314 кв. м.

Карина Пырина