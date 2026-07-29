ФСБ: сооснователя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск

Сооснователю мессенджера Telegram петербуржцу Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Об этом 29 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Фото: TechCrunch Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Фото: TechCrunch

По информации ведомства, господин Дуров объявлен в международный розыск. В ФСБ утверждают, что обвинение связано с тем, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества на территории России.

В сообщении ФСБ также говорится, что, по оценке ведомства, деятельность указанных ресурсов привела к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесла многомиллиардный материальный ущерб.

Матвей Николаев