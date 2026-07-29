В Петербурге подросток сорвался с заброшенного здания, пытаясь сделать селфи

15-летний школьник оказался в реанимации после падения с высоты в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, подросток сорвался с заброшенного здания, пытаясь сделать селфи, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пытавшийся сделать селфи школьник упал с высоты в Петербурге и попал в реанимацию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Пытавшийся сделать селфи школьник упал с высоты в Петербурге и попал в реанимацию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Инцидент произошел 28 июля на набережной Обводного канала. Прибывшая на место бригада скорой помощи обнаружила юношу у одного из зданий и экстренно доставила его в Детскую городскую больницу имени Раухфуса.

Как выяснилось, подросток забрался в заброшенный корпус, чтобы сделать фотографию, однако не удержался и упал с высоты.

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Он находится в отделении реанимации, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Матвей Николаев