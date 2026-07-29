В ДГТУ выросла стоимость обучения по всем направлениям

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в 2026 году выросла стоимость обучения по всем направлениям. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал и.о. проректора по учебной работе, ответственный секретарь приемной комиссии Степан Буряков. По его словам, наиболее существенно выросла стоимость обучения по направлениям «Музыкальное искусство эстрады», «Дизайн» и «Монументально-декоративное искусство» — с 269 900 руб. в 2025 году до 301 800 руб. в 2026-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Как отметил господин Буряков, в 2025 году средняя стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета на очной форме составляла 158 189 руб., на очно-заочной —79 656 руб., на заочной — 57 941 руб. В 2026 году стоимость составляет 167 845 руб, 92 727 руб. и 67 100 руб. соответственно.

По словам собеседника издания, в этом году наиболее популярные среди абитуриентов направления — информатика и вычислительная техника; информационная безопасность; строительство; машиностроение; а также экономика и управление; образование и педагогические науки.

«В этом году было подано 167 200 заявлений. Этот показатель растет до сих пор с продолжением приема документов на коммерческую основу. В прошлом году он был равен 91 340 заявлениям»,— резюмировал Степан Буряков.

Сергей Емельянов