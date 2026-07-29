В акватории порта Сочи проведут учебные стрельбы

29 июля в акватории морского порта Сочи состоятся учебные стрельбы. Мероприятия запланированы на 13:00, 17:30, а также в период с 20:00 до 23:00, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Перед началом учений, в 12:50, будет проведено речевое оповещение жителей и гостей города. Власти призвали население сохранять спокойствие и отметили, что проведение военными плановых мероприятий направлено на отработку действий и обеспечение безопасности.

Вячеслав Рыжков