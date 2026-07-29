В Ростовской области может появиться рехаб для подростков

Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Тамара Шевченко направила в региональный Минздрав рекомендацию о создании специализированного реабилитационного учреждения для несовершеннолетних, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, — соответствующее предложение зафиксировано в ее ежегодном докладе по итогам 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Конкретные параметры будущего учреждения в документе не обозначены: его предполагаемое местонахождение, проектная вместимость и сроки возможного открытия не уточняются.

На сегодняшний день государственная наркологическая служба региона располагает профильным подростковым отделением, расположенным в Таганроге. Самостоятельного областного реабилитационного центра для несовершеннолетних в структуре ведомства не существует. Параллельно в регионе реализуется комплекс мер по работе с молодежью из группы риска: для подростков выстраивается индивидуальное коррекционное и профилактическое сопровождение, оказывается психолого-педагогическая поддержка, а после прохождения курса реабилитации обеспечивается социально-психологическое сопровождение.

Инициатива омбудсмена появилась на фоне общественного резонанса вокруг истории частного реабилитационного центра в подмосковном Дедовске. Его владелица — ростовский психолог Анна Хоботова — стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в истязании подопечных, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По материалам следствия, в учреждении содержались 24 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет, направленных родителями для избавления от различных зависимостей.

Станислав Маслаков